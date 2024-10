Áustria enfrenta bloqueio para nomear governo devido à falta de maiorias

O presidente austríaco pediu nesta quarta-feira (9) aos três partidos mais votados – extrema direita, conservadores e social-democratas – que iniciassem negociações para tentar sair do bloqueio por falta de maiorias e conseguir nomear um governo.

O Partido Austríaco da Liberdade (FPÖ), fundado por ex-nazistas, obteve quase 29% dos votos. Os conservadores (ÖVP) ficaram em segundo lugar (26,3%), à frente dos social-democratas (SPÖ, 21,1%).

"Aconteceu algo inusitado, que houve um vencedor com quem nenhum dos outros partidos quis governar", sublinhou o presidente, o ambientalista Alexander van der Bellen, com base em consultas realizadas com os diferentes líderes políticos desde as eleições de 29 de setembro.