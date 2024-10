UE renova por um ano suas sanções contra funcionários e entidades da Nicarágua

As sanções já afetam os irmãos Camila e Laureano Ortega Murillo, filhos do presidente Daniel Ortega, e de sua esposa e vice-presidente Rosario Murillo. Além disso, também afetam três entidades.

"A UE reafirma o seu compromisso contínuo com o povo nicaraguense e com a defesa da democracia, do Estado de direito e dos direitos humanos", afirmou o Conselho da UE.

Estas sanções da UE começaram a ser aplicadas em 2019 devido "à deterioração da situação política e social" no país centro-americano.

O comunicado divulgado nesta terça-feira acrescenta que "a atual crise política na Nicarágua deve ser resolvida através de um diálogo genuíno entre o governo e a oposição".