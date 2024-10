Suspeito por desaparecimento de Maddie McCann pode ser solto

A absolvição pronunciada pelo tribunal de Brunswick abre caminho para uma possível libertação no próximo ano, após o cumprimento da pena por estuprar uma americana de 72 anos, na Praia da Luz, onde Madeleine McCann desapareceu.

Porém, as provas apresentadas não foram suficientes. Na ausência de vestígios de DNA, a acusação baseou-se em depoimentos de testemunhas e de pessoas próximas de Brückner.

Na época, Brückner morava perto do local onde a família McCann passava as férias e esteve próximo do apartamento de onde a menina desapareceu, segundo dados de seu celular.

