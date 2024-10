Sem ataque de Israel ao Irã, petróleo despenca

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta terça-feira (8), devido à falta de um ataque israelense contra o Irã, uma perspectiva que havia alimentado os preços nos últimos dias.

Somou-se, ainda, uma certa desilusão com a reativação da China. Nesse contexto, o barril do Brent do Mar do Norte fechou em baixa de 4,63%, a 77,18 dólares, e o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro recuou 4,63%, para 73,57 dólares.

"Os riscos vinculados ao Oriente Médio aumentaram" nos últimos dias, "em particular com a perspectiva de um possível ataque contra instalações petroleiras" iranianas, lembrou Bart Melek, da TD Securities. "Mas, por enquanto, nada aconteceu, e o prêmio de risco minguou", explicou.