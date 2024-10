Scaloni preocupado com dificuldades para viajar à Venezuela devido ao furacão Milton

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, se mostrou preocupado nesta terça-feira (8) com as dificuldades da viagem da atual campeã mundial de Miami à Venezuela, a quem deve enfrentar na quinta-feira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Scaloni pediu nesta terça para viajar de avião para a Venezuela, mas as autoridades dos Estados Unidos vetaram essa possibilidade devido à passagem do furacão Milton perto de Miami, onde está concentrada a 'Albiceleste', que não pode viajar da Argentina até a Venezuela devido a um conflito diplomático. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Tínhamos pedido para viajar hoje, mas não conseguimos. Tentaremos fazer isso amanhã [quarta-feira] se o tempo permitir, não temos mais informações além dessa. Estamos preocupados com a situação climática. Espero que amanhã à tarde possamos sair", afirmou Scaloni durante uma coletiva de imprensa.

O técnico considerou que "será difícil chegar no dia seguinte (quinta-feira) porque não se pode ir diretamente para Maturín [local da partida]. Temos que fazer escala porque não permitem desembarques do solo americano diretamente na Venezuela. São coisas que não dependem de nós, tivemos azar nisso". Em relação ao adversário, que está invicto em casa nas Eliminatórias e é comandado pelo argentino Fernando Batista, Scaloni destacou que "a Venezuela é um rival muito bom, fisicamente e em termos futebolísticos. É um adversário a ser levado em conta, a ser respeitado. Vamos encarar o jogo como ele merece". Para esta rodada dupla, na qual a Argentina visitará a Venezuela e depois receberá a Bolívia na próxima terça-feira, em Buenos Aires, a tricampeã mundial sofreu sete baixas, entre lesões e suspensões, incluindo o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez, Marcos Acuña, Paulo Dybala, Alejandro Garnacho e Nicolás González.

"É uma data muito difícil para nós na convocação. Tivemos muitos imprevistos. Trazer jogadores da Europa está muito difícil agora, então temos que aproveitar os jogadores do futebol argentino", disse o treinador, que chamou Facundo Buonanotte (do inglês Leicester) no último minuto e o jovem Julio Soler (do argentino Lanús) como substitutos. - Messi confirmado, Mac Allister é dúvida - Outro possível desfalque seria o de Alexis Mac Allister, e Scaloni disse que "ele está treinando de forma diferenciada. É difícil ele chegar ao primeiro jogo. Esperamos não perder mais jogadores", por isso o meio-campista do Liverpool está praticamente descartado para o primeiro duelo.