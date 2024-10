Reino Unido sanciona Exército russo pela 'implantação de armas químicas' na Ucrânia

Além do comandante Kirillov e da sua unidade, chamada Defesa Radiológica, Química e Biológica (CBR), o Reino Unido incluiu dois laboratórios de pesquisa do Exército russo nas suas sanções para "o desenvolvimento e implantação" destes agentes químicos.

As sanções envolvem o congelamento dos bens de Kirillov e dessas entidades e a proibição de entrada no Reino Unido.

Os Estados Unidos e o Reino Unido acusam a Rússia de usar o agente tóxico cloropicrina contra as tropas ucranianas, em violação da Convenção sobre Armas Químicas.

"As forças russas admitiram abertamente o uso de armas químicas perigosas no campo de batalha, com uso generalizado de substâncias anti-distúrbios, e há vários relatos do uso do agente tóxico asfixiante cloropicrina, usado pela primeira vez nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial", disse o Ministério das Relações Exteriores britânico em seu comunicado.