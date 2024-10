Orban diz que comemorará com champanhe se Trump for eleito e pede nova estratégia para Ucrânia

Na véspera do discurso que deverá proferir na sessão plenária do Parlamento Europeu, Orban afirmou que "há uma mudança profunda em curso na Europa", em uma referência ao fortalecimento da extrema direita no continente.

Durante uma entrevista coletiva de quase duas horas na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, o premiê também atacou as "elites europeias".

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, pediu à União Europeia, nesta terça-feira (8), que adote uma nova estratégia para a Ucrânia e prometeu comemorar com champanhe se Donald Trump ganhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Com o avanço da extrema direita na Europa, tendência que ficou evidente nas eleições europeias de junho, Orban tornou-se uma referência regional e atualmente lidera uma importante bancada no Parlamento Europeu, os Patriotas pela Europa.

"Vemos que as elites europeias, a esquerda e o centro, pretendem administrar as questões europeias", lançou o líder ultraconservador húngaro, em uma amostra de sua oratória inflamada.

No segundo semestre do ano, a Hungria ocupa a presidência rotativa da UE com o lema "Make Europe Great Again", em referência ao famoso slogan da campanha do magnata republicano.

Segundo Orban, os líderes europeus têm na agenda uma cúpula em Budapeste em 7 de novembro, dois dias depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, e notou que seria uma oportunidade para analisar o programa de Trump.

O ex-presidente americano e novamente candidato à Casa Branca prometeu acabar com a guerra entre russos e ucranianos.