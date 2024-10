HRW denuncia 'repressão violenta' no Azerbaijão antes da COP29

"As autoridades azerbaijanas utilizaram acusações penais falsas e com motivação política para processar e encarcerar ativistas da sociedade civil, jornalistas e defensores dos direitos humanos" antes da COP29, denunciou a ONG em um comunicado.

A ONG Human Rights Watch expressou, nesta terça-feira (8), sua preocupação com a repressão aos críticos do regime no Azerbaijão, a um mês da cúpula sobre o clima COP29, prevista em meados de novembro nesse país do Cáucaso rico em hidrocarbonetos.

A HRW e a ONG Freedom Now documentam em um relatório 33 casos com "processos penais, prisões e perseguição" que ilustram os esforços do governo por "dizimar a sociedade civil".

Entre eles está o caso do defensor dos direitos humanos Ana Mammadli que, antes de sua prisão em abril de 2024, cofundou a organização Climate of Justice Initiative, para promover a defesa do meio ambiente.

Ele está à espera de julgamento por "contrabando" e pode ser condenado a oito anos de prisão.