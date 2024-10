Eleição presidencial dos EUA já começou em um bar de Paris, como faz há um século

No Harry's Bar, no centro de Paris, expatriados e turistas americanos já começaram a "votar" para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, uma consulta que, em seus 100 anos de existência, errou poucas vezes.

O primeiro a inserir sua cédula na urna de madeira exposta no bar este ano foi um famoso: o escritor Douglas Kennedy (A Busca da Felicidade entre outros).

Localizado perto da Ópera de Paris, este bar estreito com paredes revestidas em mogno é um dos principais pontos de encontro dos americanos em Paris.