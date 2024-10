Deputado da oposição anuncia denúncia contra presidente da Bolívia por 'assédio sexual'

Um deputado de oposição anunciou, nesta terça-feira (8), uma denúncia criminal contra o presidente da Bolívia, Luis Arce, por vários delitos decorrentes de uma suposta relação extraconjugal com uma mulher, a qual apresentou à imprensa como "vítima de assédio sexual". A acusação ocorre no contexto da acirrada disputa entre Arce e o ex-presidente Evo Morales pela nomeação do candidato do governo às eleições presidenciais de 2025. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Morales, que governou de 2006 a 2019 com Arce como ministro da Economia, está sendo investigado pelo Ministério Público por "estupro, tráfico e exploração de pessoas", em decorrência de supostos abusos contra uma menor durante seu mandato.

Em resposta, Héctor Arce — um deputado leal a Morales e sem parentesco com o presidente boliviano — apareceu perante a imprensa ao lado de Jessica Villarroel, de 24 anos, para afirmar que o mandatário abusou do poder para assediar sexualmente a mulher. "Arce usou sua condição de presidente e recursos do Estado para brincar com os sentimentos da companheira; para zombar dela com promessas falsas e uma série de ações perversas que apenas um ser desprezível e miserável poderia realizar", disse o deputado. Héctor Arce anunciou que irá apresentar uma denúncia "por abuso de autoridade, uso indevido de bens públicos, extorsão, assédio sexual, violência psicológica, corrupção passiva e por tráfico e exploração de pessoas".

Villarroel, por sua vez, afirmou que manteve um relacionamento com o presidente boliviano no início de seu mandato — de cinco anos, que terminará em 2025 — e que perdeu uma gestação em um acidente de trânsito. "Não sou a última, a única vítima; somos seis vítimas que ele calou com trabalho e abusou do poder", disse Villarroel, acompanhada do deputado. Casado e pai de três filhos, Luis Arce não se pronunciou sobre as acusações.