Comércio de colágeno é outra fonte de desmatamento no Paraguai, denuncia ONG

A floresta do Gran Chaco, no Paraguai, continua diminuindo devido à expansão da pecuária, parte da qual é utilizada na produção de colágeno para suplementos alimentares e cosméticos, de acordo com um relatório publicado nesta terça-feira (8) pela Global Witness.

Esta ONG concentrou-se principalmente em uma parte do território reivindicada pela comunidade indígena ayoreo totobiegosode.

Segundo o relatório, com base em imagens de satélite, no cadastro local e em um estudo de campo, a invasão pecuária do território totobiegosode causou o desmatamento de 18 mil hectares em 2021-2023.