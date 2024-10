Balanço de mortos pelas inundações na Bósnia sobe para 22 e autoridades ordenam evacuação

O balanço de mortos pelas inundações e deslizamentos de terra que castigaram a Bósnia na semana passada subiu para 22, informaram as autoridades nesta terça-feira (8), enquanto as equipes de resgate continuam em busca de seis desaparecidos.

Devido à previsão de novas chuvas torrenciais, a direção federal de Proteção Civil ordenou no fim da tarde desta terça-feira a evacuação imediata das regiões de Jablanica e Konjic, as mais afetadas pelas inundações da última sexta-feira.

"De acordo com os dados oficiais do quartel-general de Proteção Civil e da polícia do cantão de Herzegovina-Neretva, o número de mortos nas inundações no território de HNK (...) é de 19", declarou o governo do cantão de Herzegovina-Neretva.