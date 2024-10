União Europeia condena massacre no Haiti

Serviço Europeu de Ação Externa condenou chacina e garantiu que a UE aplicará sanções contra responsáveis, ressaltando haver urgência para formação de força multinacional para combater violência de gangues.A União Europeia condenou neste sábado (06/10) 0 que classificou como "horrível massacre" em Pont Sondé, no Haiti, perpetrado na noite de sexta-feira pela gangue Grand Grif, no qual 70 pessoas foram mortas, e disse que "continuará a usar todas as ferramentas, incluindo sanções direcionadas contra os indivíduos e entidades responsáveis". "Essa última atrocidade enfatiza a necessidade urgente da implantação total da Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MSSM) para ajudar a Polícia Nacional do Haiti a combater a violência das gangues e restaurar o Estado de Direito", disse Peter Stano, porta-voz do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), chefiado pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. "A União Europeia continuará a desempenhar seu papel, juntamente com seus parceiros regionais, para ajudar o Haiti a enfrentar sua grave crise humanitária e avançar em um caminho sustentável rumo à segurança e à estabilização", acrescentou. O massacre perpetrado no início da manhã de quinta-feira pelo grupo armado Grand Grif em Pont Sondé, a cerca de 100 quilômetros de Porto Príncipe, deixou mais de 70 pessoas mortas, incluindo mulheres, crianças e idosos, e chocou o país. No ataque, os criminosos também incendiaram pelo menos 45 casas e 34 veículos, forçando muitos moradores a fugir. Eles destruíram tudo em seu caminho com disparos e incendiando carros, motocicletas e casas. Crianças, bebês e adultos foram mortos, alguns deles enquanto dormiam. "Continua sendo crucial desenvolver soluções de longo prazo que integrem o nexo humanitário, de desenvolvimento e de paz para apoiar o povo haitiano", concluiu o porta-voz. md (EFE, AFP)