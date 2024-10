Segundo voo de repatriação de brasileiros decola de Beirute com destino a SP

Decolou nesta segunda-feira, 7, de Beirute, o segundo voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave KC-30 partiu da capital libanesa às 12h30 (no horário de Brasília) e deverá pousar na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), às 7h30 de terça-feira, 8, após uma parada técnica em Lisboa.

Nesta segunda leva da operação Raízes do Cedro, 227 passageiros, incluindo 49 crianças, voltam ao País, segundo o governo federal. Também foram embarcados três pets. O avião, que pousou em Guarulhos no domingo, 6, com os primeiros 229 repatriados, levou ao Líbano neste segundo voo doações de insumos médico-hospitalares solicitados pelas autoridades libanesas.

A operação de repatriação do governo federal pretende resgatar cerca de 500 brasileiros por semana do Líbano, diante da escalada entre Israel e o grupo libanês Hezbollah. O Líbano tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio - composta por mais de 20 mil pessoas - e cerca de 3 mil brasileiros manifestaram interesse na repatriação. O plano do governo federal é colocar outras aeronaves da FAB e também civis na operação.