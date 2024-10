Prefeito é assassinado no México, seis dias após assumir o cargo

O prefeito da cidade de Chilpancingo, no sul do México, Alejandro Arcos, foi assassinado após seis dias no cargo, informaram autoridades locais no domingo.

Segundo uma foto da cena do crime, divulgada nas redes sociais, Arcos, de 43 anos, foi decapitado e sua cabeça deixada em um veículo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A imprensa local também menciona a decapitação, mas não houve confirmação oficial.