Nos EUA, Suprema Corte da Geórgia restabelece lei que restringe aborto

A Suprema Corte do estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, reinstaurou, nesta segunda-feira (7), uma lei que proíbe o aborto após seis semanas de gestação, dias depois de um tribunal local tê-la anulado.

O juiz Robert McBurney, do tribunal do condado de Fulton, decidiu na semana passada que a chamada lei do "batimento cardíaco" da Geórgia é inconstitucional.

Contudo, o procurador-geral estadual, o republicano Chris Carr, recorreu da sentença e a Suprema Corte da Geórgia a suspendeu temporariamente enquanto aprecia o recurso.