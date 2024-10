Milton vira furacão de categoria máxima e ameaça México e Flórida

O furacão Milton ganhou força nesta segunda-feira (7) e se tornou uma tempestade potencialmente catastrófica de categoria 5, a máxima da escala, avançando em direção à costa oeste da Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Segundo grande furacão registrado no Golfo do México em duas semanas, Milton se intensificou rapidamente e agora tem "ventos máximos sustentados" de 257 km/h, com rajadas mais fortes, detalhou o NHC.

Antes de chegar à Flórida, entre hoje e quarta-feira, deverá atingir partes da Península de Yucatán, no México, provocando ventos fortes e um aumento do nível da água de até 1,5 metro com "ondas grandes e destrutivas", segundo a agência.