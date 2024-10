Milhares de argentinos lembram aniversário de ataque do Hamas a Israel

Milhares de pessoas se manifestaram nesta segunda-feira em Buenos Aires no primeiro aniversário do grande ataque do Hamas em solo israelense, em um ato apoiado pelo presidente Javier Milei, que pediu a libertação dos reféns do movimento palestino.

Convocado pela embaixada de Israel e por organizações da comunidade judaica local - a mais numerosa da América Latina, com cerca de 300 mil integrantes -, o ato reuniu manifestantes que agitavam bandeiras israelenses e exibiam fotos com o rosto dos reféns.

Entre as pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro havia 21 argentinos, sete dos quais permanecem desaparecidos, segundo a Delegação de Associações Israelitas Argentinas. "Tragam eles para casa já", publicou Milei hoje no X.