Hamas dispara 4 foguetes contra Israel no dia em que a guerra completa 1 ano

O grupo Hamas disparou quatro foguetes contra Israel nesta segunda-feira, 7, dia que marca o aniversário de um ano da guerra na região. O Hamas informou também ter atacado forças israelenses em diferentes partes do território palestino.

Segundo o exército de Israel, três foguetes foram interceptados e um quarto caiu em uma área desabitada. Não houve vítimas ou danos.

Os militares israelenses afirmaram ainda que lançaram uma onda de artilharia e de ataques aéreos na madrugada e no início da manhã desta segunda contra posições do Hamas para frustrar o que acreditava ser um ataque iminente do grupo. Fonte: Associated Press.