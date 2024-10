Fórum das Famílias israelense anuncia a morte de um refém em Gaza

O grupo afirmou que Idan Shtivi, 28 anos, foi sequestrado no local do festival de música Nova há um ano e seu "corpo permanece em cativeiro pelo Hamas".

"No dia 7 de outubro, Idan chegou ao festival Nova de manhã cedo para documentar as apresentações dos seus amigos", afirmou o grupo em comunicado.

"No entanto, nunca chegou a entrar. Quando o ataque começou, Idan ajudou duas pessoas que acabara de conhecer a fugir do local. Esta decisão altruísta acabou levando a seu sequestro", disse a mesma fonte.

Em 7 de outubro de 2023, comandos do Hamas entraram de Gaza no sul de Israel, utilizando explosivos e escavadoras para romper a barreira que cerca o território palestino, matando pessoas indiscriminadamente em comunidades agrícolas, bases militares e no local do festival de música.