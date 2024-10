Deschamps diz que poupou Mbappé 'para privilegiar interesse do jogador'

"É preciso privilegiar o interesse do jogador", explicou nesta segunda-feira (7) o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, para justificar a ausência de Kylian Mbappé em sua convocação para os jogos de outubro.

"O ponto de partida é que os interesses dos clubes e os interesses dos técnicos de seleção divergem necessariamente em um dado momento, e não se pode esquecer que o empregador é o clube, não a federação", declarou Deschamps à página da Federação Francesa de Futebol (FFF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O mais importante é o interesse do jogador. Sei muito bem que não vai contra o clube, tampouco quer ir contra a seleção", continuou o treinador, que depois de uma "conversa" com Mbappé, optou por "privilegiar o interesse do jogador sem colocá-lo em dificuldade" com seu clube, o Real Madrid.