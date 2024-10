Villeroy de Galhau, do BCE, defende que juros devem ser cortados em outubro

O Banco Central Europeu (BCE) deve cortar juros na reunião de outubro, afirma o dirigente do BCE e presidente do BC francês, François Villeroy de Galhau. Segundo ele, o crescimento econômico fragilizado na zona do euro justifica uma flexibilização mais acentuada, enquanto a inflação do bloco continua abaixo da meta.

Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, ele afirmou que o panorama agora é diferente do visto anteriormente em 2024: há riscos da inflação da zona do euro permanecer abaixo da meta, devido à política monetária "restritiva por tempo demais".