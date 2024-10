Reino Unido registra no sábado recorde de quase mil migrantes que cruzaram Canal da Mancha

O Ministério do Interior do Reino Unido informou neste domingo (6) que 973 migrantes atravessaram no sábado, de forma irregular, o Canal da Mancha para chegarem ao Reino Unido vindos da França a bordo de embarcações precárias, no mesmo dia em que quatro pessoas morreram na travessia. Este número anunciado hoje, um recorde, eleva para 26.612 o total de migrantes que chegaram ao litoral britânico este ano, vindos sobretudo da França. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Essas travessias aconteceram no mesmo dia em que um menino de dois anos, uma mulher e dois homens morreram em dois incidentes separados ocorridos em frente ao litoral francês.

O recorde anterior data de junho, com mais de 882 travessias. Uma série de naufrágios faz do ano de 2024 o mais letal desde 2018, quando as viagens a bordo de embarcações infláveis precárias se intensificaram devido ao bloqueio cada vez mais rigoroso do acesso ao túnel do Canal da Mancha e ao porto francês de Calais. O governo britânico do trabalhista Keir Starmer, eleito em julho, prometeu combater a imigração irregular aumentando as expulsões e lutando contra os traficantes de pessoas.