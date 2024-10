Milhares de manifestantes marcharam em cidades de todo o mundo no sábado para pedir um cessar-fogo em Gaza e no Líbano. Na segunda-feira, a guerra no território palestino, que se espalha por outros países, completa um ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora