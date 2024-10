Lula: 'Temos posição dura contra governo de Israel, que mata mulheres e crianças'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atacar hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a recepção na base aérea de Guarulhos dos brasileiros resgatados do Líbano.

"Vocês sabem que nós temos uma posição muito dura contra o ato do Hamas em Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel matando inocentes, matando mulheres, matando crianças sem nenhum respeito pela vida humana", declarou Lula, acrescentando que esta foi a forma encontrada por Netanyahu para se manter no poder.

Lula também disse que o Brasil não tem contencioso com nenhum país porque não deseja guerra.

Após pontuar que por volta de 8 ou 9 milhões de árabes e descendentes vivem no Brasil, Lula concluiu o breve discurso prometendo resgatar os cidadãos que desejam fugir do Líbano. "Enquanto tiver um companheiro, seja brasileiro ou parente de brasileiro lá no Líbano, e quiser vir ao Brasil, a gente vai buscar porque nós não deixamos ninguém para trás", afirmou.