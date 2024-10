Hezbollah diz ter atacado base militar perto de Haifa, Israel, pela 3ª vez no domingo

O movimento islamista libanês Hezbollah afirmou, neste domingo (6), ter atacado uma base militar israelense perto de Haifa, no norte do país, pela terceira vez durante o dia, após dois ataques com drones explosivos contra outra base na região.

O movimento, apoiado pelo Irã, informou em um comunicado que "lançou uma salva de foguetes Fadi 1 contra a base de Carmel, ao sul de Haifa" e que a dedicou ao seu líder Hassan Nasrallah, assassinado no fim de setembro em um bombardeio israelense contra o sul de Beirute, capital libanesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

aya-jos/cls/sag/atm/mvv