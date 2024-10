Brasileiros repatriados do Líbano desembarcam; 'medo passou', diz resgatado

Os primeiros brasileiros repatriados do Líbano desembarcaram às 11h do avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave, que decolou ontem à tarde de Beirute, pousou às 10h25 deste domingo na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), com mais de 200 passageiros.

Houve muita emoção no desembarque dos brasileiros repatriados, que foram recebidos com aplausos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro a descer do avião foi uma criança segurando a bandeira do Líbano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um dos passageiros, que vestia a camisa da seleção brasileira, se ajoelhou e estendeu as mãos aos céus em agradecimento. O estudante de 21 anos Karin Halawi disse à imprensa que Beirute foi bombardeada em seu primeiro dia na cidade libanesa. "Estamos vivos graças a Deus, o medo passou", disse o estudante, que decidiu antecipar no voo da FAB o retorno ao Brasil, inicialmente previsto para novembro. "Vi a morte literalmente na minha frente", contou.