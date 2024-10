Ataques israelenses no Líbano matam mais um líder do Hamas

Comandante do grupo islâmico palestino morreu, junto com esposa e duas filhas, em bombardeio a campo de refugiados no norte do país. Hezbollah relatou confrontos com tropas de Israel na fronteira libanesa.Um ataque israelense a um campo de refugiados no norte do Líbano matou o comandante do Hamas Saeed Atallah Ali, sua esposa e suas duas filhas, informou o grupo militante neste sábado (05/10). É o primeiro bombardeio no norte libanês desde o início do conflito Hamas-Israel na Faixa de Gaza, desencadeado pelo grande ataque do movimento islâmico em solo israelense em 7 de outubro de 2023. O ataque matinal, a cerca de cinco quilômetros ao norte de Trípoli, ocorreu um dia depois que outro ataque aéreo israelense cortou uma estrada principal que liga o Líbano à Síria, deixando duas enormes crateras em ambos os lados da estrada. Na terça-feira, Israel iniciou uma incursão terrestre no Líbano contra o grupo militante Hezbollah. O Exército israelense disse que nove soldados morreram no conflito no sul do Líbano. Ataques ao sul de Beirute e confrontos em terra Neste sábado, militares israelenses realizaram novos bombardeios nos arredores do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, que relatou confrontos com tropas israelenses na fronteira libanesa e um ataque a uma base aérea no norte de Israel. No sul do Líbano, "soldados do inimigo israelense tentaram novamente avançar em direção à área em torno do escritório do prefeito na cidade de Adayseh" e "os confrontos continuam", disse o movimento islâmico libanês Hezbollah em um comunicado divulgado neste sábado, depois de afirmar que forçou os soldados israelenses a "recuar" na área. A milícia também disse ter atacado tropas na região de Yarun, também no sul, com uma "barragem de foguetes" e também soldados em dois locais no lado israelense. A organização também afirmou ter disparado foguetes contra a base aérea israelense de Ramat David, perto da cidade de Haifa, no norte do país, a cerca de 45 quilômetros da fronteira libanesa. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, alertou na sexta-feira que seus aliados, principalmente o Hezbollah e o Hamas, continuariam a luta contra Israel, aumentando os temores de uma conflagração no Oriente Médio. md (AFP, DPA, AP)