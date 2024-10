Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas em um ataque no sul de Israel neste domingo. O primeiro-ministro, Benjamin Netyanyahu, visitou as tropas na fronteira com o Líbano, que sofreu novos ataques israelenses.

