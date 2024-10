Alcaraz, Sinner e Medvedev vão às oitavas do Masters 1000 de Xangai

Três dos principais favoritos ao título do Masters 1000 de Xangai, o espanhol Carlos Alcaraz (N.3), o italiano Jannik Sinner (N.1) e o russo Daniil Medvedev (N.5) se classificaram neste domingo (6) para as oitavas de final deste torneio. Alcaraz precisou apenas de dois sets e uma hora e 40 minutos de jogo para vencer o chinês Wu Yibing por 7-6 (7/5) e 6-3, ao contrário de Sinner e Medvedev, que tiveram de disputar o terceiro set e passar mais uma hora na quadra para derrotar, respectivamente, o argentino Tomás Etcheverry (N.37) e o italiano Matteo Arnaldi (N.36). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Wu, jogador que alcançou a 54ª posição do ranking mundial há apenas um ano e meio, mas desde que se afastou por lesão na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2023, só havia disputado duas partidas e sem conseguir terminá-las, mas neste domingo ofereceu mais resistência do que o esperado.

Wu manteve o seu estilo no primeiro set, em que Alcaraz não aproveitou os dois break points que teve a seu favor e o destino do primeiro set foi decidido no tie break, onde o espanhol aproveitou a experiência para fechar o set. O desfecho desfavorável poderia ter levado Wu à se render, mas o chinês manteve a resistência até o sexto game do segundo set, quando Alcaraz finalmente conseguiu a quebra e a vantagem suficiente para fechar a partida. Seu adversário nas oitavas de final virá do duelo entre os franceses Gaël Monfils (N.46) e Ugo Humbert (N.15).

- Sinner vence de virada - Sinner perdeu o primeiro set para Etcheverry no tie break, mas venceu os dois seguintes, 6-7 (3/7), 6-4 e 6-2, garantindo a vaga nas oitavas de final, onde vai enfrentar o espanhol Roberto Carballés ou o americano Ben Shelton. "Amanhã (segunda-feira) é dia de descanso, algo que preciso muito. Hoje percebi isso fisicamente", declarou Sinner após as duas horas e 40 minutos de batalha contra Etcheverry, que pagou pelos problemas de saque e pelos erros não forçados cometidos (36 a 27).

Medvedev, que ainda não conquistou um título nesta temporada, venceu Arnaldi por 5-7, 6-4 e 6-4 e jogará nas oitavas de final contra o grego Stefanos Tsitsipas ou o francês Alexandre Müller. O russo de 28 anos cometeu duas faltas antidesportivas e foi penalizado com um ponto após uma discussão com o árbitro de cadeira, mas conseguiu se concentrar no jogo para virar a derrota diante de um jovem adversário (de 23 anos) a quem havia derrotado no quatro ocasiões em que se enfrentaram. "Tenho a sensação de que provavelmente fui melhor no primeiro set. Os outros dois sets foram mais equilibrados, e ele pode até ter sido um pouco melhor, mas é por isso que o tênis é um esporte maluco. Você pode vencer quando não espera e perder quando espera vencer", explicou o russo após a partida.