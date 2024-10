Trump retorna neste sábado ao local onde foi alvo de tentativa de assassinato

"O presidente Trump está ansioso para voltar a Butler, na Pensilvânia, para homenagear as vítimas daquele dia trágico", disse a porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt. "A disposição dos habitantes da Pensilvânia de se juntarem ao presidente Trump em seu retorno a Butler representa a força e a resiliência do país. Butler representa a força e a resiliência do povo americano", diz o porta-voz.

A campanha está prevendo que dezenas de milhares de pessoas comparecerão ao que está sendo apresentado como um "tributo ao espírito americano". Os hotéis, motéis e pousadas locais estão supostamente lotados e alguns participantes ansiosos pelo comício já estavam chegando na sexta-feira, de acordo com uma página local do Facebook.

Trump usará o evento das 18h (horário de Brasília) para lembrar de Corey Comperatore, um bombeiro voluntário atingido e morto no comício de 13 de julho, e para homenagear os outros dois participantes do comício feridos, David Dutch e James Copenhaver. Eles e Trump foram atingidos quando o atirador Thomas Matthew Crooks, 20, abriu fogo de um telhado, antes de ser baleado fatalmente por atiradores de elite. A forma como Crooks conseguiu driblar o esquema de segurança naquele dia está entre as muitas perguntas que permanecem sem resposta sobre a pior falha do Serviço Secreto em décadas.

O condado de Butler, na extremidade oeste de um cobiçado estado de influência presidencial, é um reduto de Trump. Ele venceu o condado - onde a participação gira em torno de impressionantes 80% - com cerca de 66% dos votos tanto em 2016 quanto em 2020. Cerca de 57% dos 139 mil registrados do condado de Butler são republicanos, em comparação com cerca de 29% de democratas e 14% de outros.

Três meses depois do atentado, as pessoas da cidade estão divididas quanto ao valor do retorno. Heidi Priest, uma moradora de moradora de Butler que criou um grupo no Facebook de apoio a Harris, disse que a última visita de Trump alimentou as tensões políticas na cidade. "Sempre que você vê pessoas apoiando Trump e entusiasmadas com sua presença, isso assusta as pessoas que não querem que ele seja reeleito", diz ela.