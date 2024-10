Protesto exige que presidente dominicano faça deportações maciças de haitianos

Os dominicanos que participaram da manifestação também denunciaram as "irregularidades" que ocorrem com as deportações pois, asseguram, em muitas ocasiões os haitianos são expulsos e voltam a entrar no país.

"Todas estas ações que fizeram tanto este governo quanto os outros são difíceis de acreditar, não confiamos", afirmou Jason Montero, estudante de 21 anos.

Comunidades de haitianos na República Dominicana denunciam casos de discriminação e racismo. Ativistas como o coordenador da Mesa para as Migrações e Refugiados da República Dominicana, William Charpentier, de ascendência haitiana, falam de uma "perseguição racial" nas frequentes batidas policiais no país.