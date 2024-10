PRINCIPAL NOTÍCIA ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel afirma estar preparando resposta ao Irã e continua bombardeando o Líbano É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora === ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

JERUSALÉM: Israel afirma estar preparando resposta ao Irã e continua bombardeando o Líbano Israel "está preparando uma resposta" ao ataque com mísseis lançado pelo Irã contra seu território na terça-feira, anunciou um oficial militar neste sábado (5), enquanto o Exército realiza novos bombardeios no Líbano, sobretudo na periferia sul de Beirute, reduto do Hezbollah.

(Hezbollah conflito Hamas Palestinos Israel Líbano, 775 palavras, já transmitida) PARIS: Política externa expõe divisões no regime iraniano

Por trás do poder indiscutível do aiatolá Ali Khamenei há uma luta de facções. A liderança iraniana está longe de ser monolítica e existe um debate intenso nos bastidores sobre a política a ser adotada em relação a Israel e aos Estados Unidos, entre a negociação e a força. (Israel Líbano conflito EUA governo Irã diplomacia política nuclear, 500 palavras, a ser transmitida) HOFIT (Israel):

Crianças israelenses sobreviventes do 7 de outubro buscam consolo na música Um ano depois de ser sequestrada no kibutz de Beeri, em Israel, a dor do cativeiro ressoa na voz de Emily Hand, uma menina de 10 anos que convive com o trauma de ter sido mantida refém pelo movimento palestino Hamas. (Israel palestinos conflito reféns presos música crianças, 500 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO === -- AMÉRICAS PENSACOLA: