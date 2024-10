Israel emite ordem de evacuação em Gaza pela primeira vez em semanas

O Exército israelense emitiu, neste sábado (5), uma ordem de retirada para os habitantes de uma parte do centro da Faixa de Gaza, indicando que se preparava para atuar "com força" contra combatentes do movimento islamista palestino Hamas neste setor.

Este é o primeiro pedido de evacuação em Gaza em semanas, depois que o Exército de Israel desviou o seu foco principalmente para a luta contra a milícia islamista Hezbollah no Líbano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O Hamas e as organizações terroristas continuam suas atividades [...] no vosso setor e, consequentemente, o Exército israelense atuará com força contra estes elementos", indica a ordem de retirada publicada pelos militares, que foi acompanhada de um mapa no qual menciona os bairros que devem ser evacuados.