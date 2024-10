Força da ONU no Líbano diz 'manter suas posições', apesar de pedido de Israel para que mova algumas

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), destacada ao longo da fronteira com Israel, anunciou neste sábado (5) que mantém "suas posições", apesar de um pedido do Exército israelense para "mover algumas".

Cerca de 10.000 capacetes azuis estão destacados no sul do Líbano para supervisionar a manutenção da paz na região.

A Finul faz um apelo ao "Líbano e Israel a aplicarem a resolução 1701 do Conselho de Segurança, a única solução viável para restaurar a estabilidade na região".

Esta resolução, aprovada no final da guerra de 2006 entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, estipula que apenas as forças de manutenção da paz e o Exército libanês sejam destacados no sul do Líbano, entre a fronteira com Israel e o rio Litani.

Também prevê a retirada das forças armadas não estatais, ou seja, do Hezbollah, que estão presentes no sul do país desde o fim da guerra.