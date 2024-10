Exército israelense entra em alerta máximo antes de aniversário do 7/10

O Exército israelense anunciou neste sábado (5) que suas forças estão em alerta máximo por ocasião do primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, que foi o estopim da guerra entre Israel e o grupo islamista palestino em Gaza.

"Esta semana vamos relembrar o aniversário da guerra e do 7 de outubro. Estamos preparados com mais forças antecipadamente para este dia. Vão tentar executar ataques na frente interna", afirmou o porta-voz militar Daniel Hagari em mensagem televisionada.

