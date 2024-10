EUA bombardeiam alvos houthi no Iêmen

Americanos voltaram a atacar os rebeldes iemenitas, após o grupo apoiado pelo Irã ameaçar intensificar operações contra Israel.As Forças Armadas dosEstados Unidos bombardearam mais de uma dúzia de alvos no Iêmen controlados pelos rebelde houthis nesta sexta-feira (4/10), destruindo instalações de armas, bases e outros outros equipamentos do grupo apoiado pelo Irã. A mídia houthi disse que sete ataques atingiram o aeroporto de Hodeida, uma cidade portuária, e a área de Katheib, que tem uma base militar controlada pelos rebeldes. Outros quatro ataques atingiram a área de Seiyana, na capital Sanaa, e dois ataques atingiram a província de Dhamar. Três ataques aéreos ainda foram registrados na província de Bayda, a sudeste de Sanaa. Os ataques aconteceram poucos dias depois de os houthis ameaçarem "escalar as operações militares” contra Israel e terem derrubado um drone militar dos EUA que sobrevoava o Iêmen. Na semana passada, o grupo também reivindicou a responsabilidade por um ataque contra navios de guerra americanos. Os rebeldes dispararam mísseis balísticos, mísseis antinavio e dois drones contra três navios dos EUA que estavam viajando pelo Estreito de Bab el-Mandeb - que conecta o Mar Arábico ao Mar Vermelho, mas todos foram interceptados pela Marinha americana Houthis apoiam Hamas Os houthis atacaram mais de 80 navios comerciais com mísseis e drones desde o início da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, em outubro passado. Até agora, eles apreenderam uma embarcação, afundaram outras duas e mataram quatro marinheiros. Os rebeldes iemenitas defendem a causa palestina e o grupo extremista Hamas, e comandam uma ofensiva contra embarcações a caminho de Israel para pressionar a Forças de Defesa Israelenses (IDF) a suspender o bloqueio a Gaza. O grupo afirma que também tem como alvo navios ligados aos EUA ou ao Reino Unido. No entanto, muitos dos navios atacados têm pouca ou nenhuma conexão com o conflito, inclusive alguns tinham destino ao Irã.