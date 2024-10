Biden parabeniza presidente do México por 'posse histórica'

Sheinbaum prestou juramento como chefe de Estado do maior país de língua espanhola do mundo na terça-feira para um mandato de seis anos.

Biden "telefonou ontem [sexta-feira] para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, para parabenizá-la por sua posse histórica como a primeira mulher presidente do México", diz o comunicado da Presidência americana.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou por telefone com a nova presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e a parabenizou por sua posse recente, informou neste sábado (5) a Casa Branca.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, representou o país na cerimônia de posse.

Os dois presidentes "reafirmaram os profundos laços" que unem Estados Unidos e México e seu "compromisso de continuar a forte e colaborativa associação que promoverá a prosperidade e a segurança nos dois países", acrescentou a Casa Branca.

Sheinbaum, uma cientista renomada e ex-prefeita da Cidade do México, venceu as eleições presidenciais em junho com quase 60% dos votos, sob a coalizão formada pelo partido governante Movimento pela Regeneração Nacional (Morena) e seus aliados.