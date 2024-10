Suprema Corte dos EUA mantém em vigor normas para conter emissões de mercúrio e metano

A Suprema Corte dos Estados Unidos negou, nesta sexta-feira (4), uma solicitação para suspender as regulamentações ambientais destinadas a reduzir as nocivas emissões de mercúrio das usinas de energia e de metano das instalações de petróleo e gás.

Sem fazer comentários, o tribunal rejeitou um pedido de grupos industriais e procuradores-gerais republicanos que haviam solicitado a suspensão das normas da Agência de Proteção Ambiental (EPA) enquanto os litígios sobre sua aplicação não fossem resolvidos nas instâncias inferiores.

A regulamentação da EPA, amparada pela Lei do Ar Limpo, tem como objetivo limitar as emissões de mercúrio e de outros poluentes atmosféricos tóxicos das usinas de energia a carvão e conter as emissões de metano - um gás do efeito estufa - das instalações de petróleo e gás.