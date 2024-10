Justiça europeia anula dois acordos comerciais entre Marrocos e UE

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) invalidou, nesta sexta-feira (4), definitivamente dois acordos comerciais alcançados entre Marrocos e UE, decidindo a favor dos separatistas saharauis da Frente Polisário, que não deram o seu consentimento a esses pactos.

Estes tratados de 2019 sobre pesca e agricultura foram concluídos "violando os princípios de autodeterminação" do povo saharaui, afirmou uma decisão do TJUE, o tribunal de máxima instância do bloco comunitário, com sede em Luxemburgo.

O consentimento do povo saharaui para a celebração dos acordos era uma condição para a sua validade. Mas, segundo o tribunal, mesmo que as consultas tenham sido realizadas no Saara Ocidental – uma antiga colônia espanhola que permaneceu quase inteiramente sob controle marroquino – isso não significa que tenha havido consentimento.