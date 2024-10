Israel confirma morte de oito soldados em incursão no Líbano

Estas são as primeiras baixas israelenses desde o início da operação terrestre israelense no país vizinho contra o grupo xiita Hezbollah.Ao menos oito soldados de Israel morreram e sete ficaram feridos em confrontos com o grupo radical Hezbollah nesta quarta-feira (02/10), no sul do Líbano. Todos tinham entre 21 e 23 anos. Estas são as primeiras baixas israelenses desde que militares israelenses iniciaram uma incursão terrestre no país vizinho, segundo informou o Exército do país. As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que realizaram duas incursões no Líbano até o momento e alertaram os moradores para deixaram suas casas em mais de 20 áreas. Já o Hezbollah disse que repeliu forças israelenses em três vilarejos no sul do Líbano. Israel voltou a atacar a capital libanesa nesta quarta-feira, atingindo o que descreveu como "alvos terroristas” em Beirute. As Forças Armadas israelenses também disseram que cerca de 140 foguetes foram disparados do Líbano para o norte de Israel. O uso contínuo de foguetes pelo Hezbollah tem sido o principal argumento usad0 por Israel para justificar a incursão no Líbano. Mísseis israelenses também atingiram a Síria. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um ataque israelense a um bairro de Damasco frequentado por líderes do Hezbollah e por guardas revolucionários iranianos matou dois libaneses. Irã promete resposta se houver retaliação Os confrontos ocorreram horas depois que oIrã lançou centenas de mísseis balísticos contra Israel e um atentado terrorista, posteriormente reivindicado pelo grupo extremista Hamas, deixar sete mortos em Tel Aviv. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Irã vai pagar por seu "grande erro”. Em resposta, o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, afirmou que o país não quer a guerra, mas prometeu uma resposta "mais forte” caso Israel decida retaliar o ataque iraniano. Em duas semanas, o conflito entre Israel e o Hezbollah já deixou mais de mil mortos no Líbano, e 1,2 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas. Reação A comunidade internacional teme que o Oriente Médio possaentrar em uma guerra generalizada, enquanto Israel luta contra os grupos islâmicos Hezbollah e Hamas, aliados de Teerã. O G7 condenou as ações do Irã, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas fez duras críticas à Israel. "O Irã está arriscando colocar fogo em toda a região: Isso deve ser evitado a todo custo”, disse o chanceler alemão Olaf Scholz. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou a possibilidade de apoiar um ataque israelense às instalações nucleares do Irã. Ele defendeu, porém, que Israel tem o direito de responder ao ataque.