Irã: resposta aos ataques de Israel no Líbano virão no momento apropriado, diz vice-presidente

O vice-presidente do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse que o líder supremo do país, Ali Khamenei, deve decidir sobre uma resposta aos ataques de Israel no Líbano "no momento apropriado" e de acordo com a escolha de Teerã "contra os crimes do regime sionista". Zarif disse ainda que as decisões serão tomadas pela alta liderança do governo. Os comentários foram feitos na visita do vice-presidente ao escritório do Hezbollah em Teerã, nesta sexta-feira, 4. Fonte: Associated Press.