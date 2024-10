Exército do Líbano revida ataque de Israel pela primeira vez desde invasão

O Exército do Líbano afirmou nesta quinta, 3, que revidou fogo contra as forças israelenses após um de seus soldados ser morto em um ataque de Israel. É a primeira vez que a tropa oficial participou dos combates. Até agora, o Hezbollah, patrocinado pelo Irã, vinha combatendo Israel - e o Exército libanês deixou claro que não é parte do conflito. Em Beirute, caças israelenses conduziram vários bombardeios consecutivos, provocando uma série de explosões em áreas próximas do aeroporto.

O Exército israelense ordenou ontem a retirada de moradores de mais de 20 vilarejos e cidades no sul do Líbano, ao norte da fronteira de Israel, em uma região que servia de zona-tampão declarada pela ONU, estabelecida após a guerra de 2006.

Os avisos sinalizaram uma possível ampliação da incursão de Israel, que até agora havia sido limitada às áreas próximas da fronteira. Os bombardeios aéreos, porém, parecem longe do fim.

Ontem, Israel anunciou que sua aviação bombardeou o quartel-general de inteligência do Hezbollah em Beirute. Nos bombardeios perto do aeroporto da capital libanesa, o alvo seria Hashem Safieddine, primo e provável sucessor do líder do Hezbollah morto na semana passada, Hasan Nasrallah.

Outras grandes explosões foram ouvidas nas proximidades da cidade na madrugada de ontem, atingindo Dahiya, área sob domínio do Hezbollah. As autoridades libanesas anunciaram que os ataques israelenses mataram 37 pessoas em 24 horas. Ao mesmo tempo, elas elevaram de cinco para nove o número de mortos em um ataque a uma clínica ligada ao Hezbollah, no coração de Beirute, na quarta-feira, 2.