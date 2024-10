Evo Morales trata como 'mentira' e 'caso encerrado' suposto abuso de menor na Bolívia

Em 2020, o governo de Jeanine Áñez, "usando o Ministério da Justiça, já me processou, já me investigou, e ficou comprovado que não houve nada", declarou Morales em coletiva de imprensa.

Nesta sexta-feira, Morales mostrou uma resolução judicial de 2020 que, segundo ele, rejeita a denúncia de "estupro agravado e corrupção [de] crianças e adolescentes".

O pedido de prisão contra Morales afirma que, em 2015, o então presidente se envolveu com uma menor de 15 anos, com quem teve uma filha no ano seguinte. Perguntado por um jornalista sobre esse tema, Morales evitou responder, afirmando que "não se metam com a família; a família é sagrada".

Convertido no maior opositor do governo, o fundador do Movimento Ao Socialismo (MAS) - o partido no poder hoje dividido - insistiu em que Arce está usando o Ministério da Justiça contra si.