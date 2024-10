Evo Morales chama de 'mentira' o caso de estupro pelo qual está sendo investigado na Bolívia

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales qualificou, nesta sexta-feira (4), como "mentira" a denúncia de estupro pela qual está sendo investigado criminalmente no seu país e garantiu que a Justiça já encerrou o caso.

"Não consigo compreender que tipo de ministro da Justiça temos, sabendo que este caso está encerrado, porque não houve nada, é mentira", disse Morales em coletiva de imprensa em Cochabamba (centro), depois que foi noticiado no dia anterior que ele é investigado por estupro de uma menor há oito anos, quando estava no poder, e com quem teria tido uma filha.

bur-vel/jac/mar/aa