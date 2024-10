EUA analisam atacar instalações de petróleo do Irã; preço do barril sobe

O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, produzindo cerca de 2 milhões de barris por dia, ou 2% do suprimento global. A produção, porém, tem sido prejudicada por sanções internacionais, e a maior parte de suas exportações é comprada pela China.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 3, que está analisando com Israel possíveis ataques contra refinarias petrolíferas iranianas em retaliação aos ataques com mísseis de terça-feira. "Sim, estamos discutindo. Acho que isso seria um pouco, de qualquer forma...", disse, sem completar o raciocínio. O mercado reagiu com nervosismo e os preços do barril subiram mais de 4%. O Brent chegou a US$ 77 o barril pela primeira vez em um mês.

Um dia antes, o presidente afirmou ser contra um ataque a instalações nucleares do Irã, dizendo apenas que os israelenses deveriam reagir "de maneira proporcional", sem dar mais detalhes. Os comentários de Biden foram feitos no momento em que Israel intensifica suas operações militares em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano e na Síria, o que já pressiona o preço do petróleo.

Em junho, um acordo entre Arábia Saudita e sete países produtores previa a reversão de cortes na produção, o que ajudaria a estabilizar os preços. A mera expectativa de uma oferta maior tem ajudado a compensar a preocupação com interrupções decorrentes dos conflitos entre Irã e Israel.

Logo após as declarações de Biden, o Irã ameaçou quem ajudar Israel. "Se qualquer país prestar assistência ao agressor, ele também será considerado cúmplice e alvo legítimo", declarou a missão iraniana na ONU. As advertências foram feitas no momento em que o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, busca garantias de neutralidade de países da região em caso de guerra. Ontem, ele esteve no Catar, em uma cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo.

Embora não tenha ameaçado atacar instalações de petróleo no Golfo, Pezeshkian alertou que os interesses dos "apoiadores de Israel" seriam alvo, no caso de envolvimento direto. Nos bastidores, ele se reuniu com o chanceler saudita, Faisal bin Farhan.