Dois soldados israelenses morrem em ataque com drone lançado do Iraque

O Exército israelense informou, nesta sexta-feira (4), que dois soldados morreram por um ataque com drone "lançado do leste" e a rádio pública informou que o ataque foi lançado do Iraque e atingiu uma base nas Colinas de Golã.

"Dois drones carregados com explosivos foram lançados do Iraque, um foi derrubado pelo sistema de defesa aérea e o segundo atingiu uma base militar no norte das Colinas de Golã", uma área ocupada por Israel, informou a rádio pública israelense Kan.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

skl-ds/an/mb/aa/dd