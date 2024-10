Açúcar impulsiona aumento dos preços dos alimentos no mundo

Os preços dos produtos alimentares no mundo voltaram a aumentar em setembro, pela primeira vez em 18 meses, impulsionados em particular pelo açúcar e em geral pela maioria das matérias, segundo um relatório mensal da FAO publicado nesta sexta-feira (4).

Após vários meses de estabilização, o índice de preços calculado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que acompanha a variação dos preços internacionais de um cesta de produtos básicos, cresceu 3% entre agosto e setembro, e 2,1% em um ano.

Em particular, o preço do açúcar subiu 10,4% em setembro, devido às perspectivas para a cana-de-açúcar no Brasil, afetado por secas e incêndios.