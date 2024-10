Suspeito de ataque com ácido que deixou feridos em escola é preso em Londres

Outro adolescente, de 16 anos, com feridas menos graves, teve alta do hospital.

Uma menina de 14 anos permanece hospitalizada após o ataque, com lesões "potencialmente irreversíveis".

Um homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira (3) como suspeito de ferir dois adolescentes na segunda-feira em uma escola em Londres, depois de borrifá-los com uma “substância” que se acredita ser ácido, informou a polícia.

O incidente ocorreu do lado de fora da escola, a Academia Westminster, "quando os estudantes e os funcionários saíam do prédio", explicou, na terça-feira, a diretora da instituição, Numera Anwar.

No incidente, que ocorreu na tarde de segunda-feira, ambos foram "abordados em frente à escola por um homem que os borrifou com uma substância antes de fugir”, disse Scott Ware, chefe da polícia de Londres encarregado da investigação.

De acordo com dados oficiais, 710 ataques com substâncias corrosivas foram registrados na Inglaterra e no País de Gales em 2022.

Estes ataques bateram um recorde de 949 casos em 2017, o que levou as autoridades a reforçar os controles sobre a venda e posse destas substâncias.

Em fevereiro, uma mulher e suas duas filhas foram pulverizadas por uma "substância corrosiva" no sul de Londres, em um ataque no qual o suposto agressor fugiu e seu corpo foi encontrado vários dias depois no rio Tâmisa.