Real Sociedad perde em casa para o Anderlecht (2-1) na Liga Europa

A Real Sociedad segue irregular na temporada. Depois da vitória sobre o Valência pelo Campeonato Espanhol no fim de semana, o time basco foi derrotado em casa pelo Anderlecht por 2 a 1 nesta quinta-feira (3), na segunda rodada da Liga Europa.

Na estreia no torneio continental, a equipe espanhola empatou com o Nice em 1 a 1 na França, o que significa que é preciso melhorar se quiser se classificar para as oitavas de final.

A tarde começou feliz para os 'Txuri-urdin' na Reale Arena quando o jovem de 21 anos Pablo Marín abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo.